Jongens van 16 en 19 opgepakt door speciale eenheid: 'Verdacht van voorbereiden terroristisch misdrijf’

Voormalig PS­V-doel­man Jeroen Zoet staat voor deze cruciale pot in Italië en blijft zijn club sowieso trouw

Blijft hij in de Serie A of wordt het de Serie B? Het wordt een dubbeltje op zijn kant zondag, voor Jeroen Zoet. In het stadion van US Sassuolo wacht hem een zware opdracht om zijn carrière op het hoogste niveau te vervolgen.