Jongeren bereiden zich voor op World Scout Jamboree: naar Zuid Korea, zónder ouders

EINDHOVEN - Twee stafleden van scouting Johannes Vianney in Eindhoven gaan met een groep scouts naar de World Scout Jamboree in Zuid-Korea. Tijdens een troependag in Eindhoven bereidden ze zich voor op hun bijzondere reis.

De penseelkevers en bladsnuitkevers zijn de troepen van stafleden Marie-Louise Hellings en Sofie Tijssen van scouting Johannes Vianney op Landgoed De Grote Beek. Afgelopen weekend waren scouts van diverse scoutingclubs op bezoek in Eindhoven voor een troepdag.

Een dag om elkaar beter te leren kennen en meer uitleg te krijgen over de reis naar de World Scout Jamboree in Zuid-Korea, van 1 tot en met 12 augustus. Het grootste internationale scoutingkamp ter wereld dat eens in de vier jaar wordt georganiseerd.

Koreaanse soep koken

,,Het is ver van huis. Vandaag bereiden we ons verder voor en gaan we Zuid-Korea beter leren kennen. We koken Koreaanse soep, werken aan teambuilding en maken vooral veel plezier”, vertelt Hellings.

Quote Ik heb gedanst en gezongen op Ko­rean-pop, de populaire muziek van daar Sofie Tijssen

,,We doen ook karaoke, iets typisch Koreaans. Met mijn groep, de bladsnuitkevers, heb ik gedanst en gezongen op K-pop (Korean-pop), de populaire muziek van daar”, aldus Tijssen.

Alle jeugddeelnemers zijn ingedeeld in 35 troepen. Bijna 2000 Nederlandse scouts gaan naar Zuid-Korea. Hier komen ruim 50.000 scouts uit meer dan 150 verschillende landen samen. Elke troep heeft een insectennaam en logo en bestaat uit 36 scouts in de leeftijd van veertien tot en met achttien jaar en vier begeleidende stafleden.

Avontuur in onbekend land

Stella (15) van scouting Schijndel heeft veel zin in het avontuur, ver weg in een onbekend land. ,,Het lijkt me heel gezellig. Ik kan het me nog moeilijk inbeelden, maar het lijkt me leuk om het land te leren kennen.”

Sam (15) van scouting Columbus uit Den Bosch zegt dat ze in ieder geval veel te vertellen zal hebben als ze terug komt. ,,Het is heel vet om te gaan. Mensen om me heen reageren van ‘wow, zonder ouders naar Korea. Ik was ‘so excited’ toen ik me opgaf.”

Slapen bij Koreaans gezin

De Nederlandse scouts hebben voor of na de Jamboree nog een eigen programma van vijf dagen. De bladsnuitkevers en penseelkevers vertrekken in juli. Dit weekend maken zij kennis met hun voorprogramma in Seoul. Het Nationaal Folk Museum, paleizen, tempels, Insadong street voor de souvenirs en nog veel meer. Een nacht slapen ze bij een Koreaans gezin en maken samen een uitstap. ,,Een unieke ervaring, zo kom je echt met hun cultuur in aanraking”, aldus Stella.

Tijdens de Jamboree presenteert ieder land zich. Nederland heeft een Holland House met stroopwafels, pannenkoeken en Nederlandse spellen. Iedere dag zijn er activiteiten met alle landen en ontstaat er een levendige ruilhandel van scoutinggadgets.

Op de bucketlist

Ook voor Hellings en Tijssen is het een bijzondere ervaring en hun eerste World Jamboree. Via een motivatiebrief, kennismakings-en selectiedagen solliciteerden zij naar de functie van staflid. Hellings: ,,De reis kost veel geld (4200 euro) en tijd. Je bent toch drie weken weg. Maar mijn kinderen zijn nu oud genoeg. Een Jamboree heeft altijd om mijn bucketlist gestaan. Het lijkt me zo leuk.”

Met Hemelvaart hebben de 2000 scouts hun generale repetitie. Tijssen: ,,Een mini-jamboree. Zo krijgen ze een beetje het gevoel van een festivalachtige massa. Want 50.000 scouts bij elkaar is voor velen een bijzondere ervaring.”