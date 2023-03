Jongeren halen cabaretier naar Helmond

Jolanda was in 1966 de 25.000 inwoner van Veldhoven, wie kwam er op kraamvisi­te?

EINDHOVEN - Dikke kans dat nummer 50.000 over een paar jaar een nieuwe medewerker van ASML is, maar in november 1966 was Jolanda Sneijers de 25.000 inwoner van Veldhoven. Het leverde een klein bericht op in de krant en de pasgeborene kreeg van de gemeente een spaarbankboekje met 250 gulden.