Jongeren op wachtlijst jeugdhulp krijgen steun van ervaringsdeskundigen

Door de wachtlijsten in de zorg, moeten jeugdigen vaak erg lang wachten op hulp, waardoor de kans groot is dat de situatie alleen maar verslechtert. De gemeente denk dat het project ‘Wachtverzachter’ uitkomst kan bieden. De jongere wordt gekoppeld aan een ervaringsdeskundige en vanuit het project worden ook activiteiten georganiseerd. De ervaringsdeskundige kan iemand van dezelfde leeftijd zijn of ouder.