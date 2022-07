Jongeren spreken hun gevoelens uit tijdens festival ‘Fear Of Missing Out’ in Eindhoven

In FOMO werkt de gemeente Eindhoven samen met onderzoeks- en social designbureau Cocosmos. Het festival is opgezet om jongeren te helpen op hun weg naar volwassenheid. ,,FOMO gaat over eigen keuzes maken die goed voor hun eigen toekomst zijn. En daar denken jongeren veel meer over na dan ouders vaak beseffen en herkennen”, vertelt Philémonne Jaasma van Cocosmos. ,,Bovendien willen ze er ook over praten. Dat hebben we gemerkt tijdens gesprekken met jongeren in alle stadsdelen voorafgaand aan dit festival. De openheid die we daar al tegenkwamen hadden we echt niet verwacht en die heeft ons enorm verrast.”