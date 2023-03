Jubilerend Muziek Corps presenteert ‘Vrienden van Helmond Live’ met Dave Vermeulen en Senna Willems

Twee nummers samen

Dave Vermeulen timmert aan de weg met zijn band Voltage en wordt veel gedraaid op landelijke radiozenders. Senna Willems stond al meerdere keren in het Ziggo Dome, met Holland Zingt Hazes en het Muziekfeest van het jaar. ,,Het is de bedoeling dat Dave en Senna twee nummers samen doen, begeleid door het harmonieorkest.”

Ook overdag is er die zaterdag al van alles te doen op het plein. Dan draait het om de jeugd. ,,Leden van verschillende Helmondse muziekverenigingen en scholieren vormen dan een groot Helmonds Jeugd orkest. Mr. pBone komt met zijn schuiftrompetten.” De toegang is eveneens gratis.

Laetitia Gerards

De oprichtingsdatum van HMC is 15 oktober 1883. Daags voor de verjaardag geeft het corps nog een concert in het Speelhuis. Weer met een Helmondse solist: Laetitia Gerards. Hiervoor wordt wel entree gevraagd. ,,Hier zal klassiek boventoon vormen, terwijl dat in juni moderne muziek is. Bij beide concerten doet trouwens ons slagwerkensemble ook mee”, meldt Kuyten.

HMC is weer volop bezig om jeugdige leden te werven, via bijvoorbeeld het project ‘Meer muziek in de Klas'. ,,De aanwas aan de onderkant is lastig. Het heeft door corona twee jaar stil gelegen omdat we niet naar de basisscholen konden. Je ziet toch dat met name kinderen van leden zich aansluiten.”