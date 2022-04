Kanaalzone-Zuid in Eindhoven toch eerder aan de beurt voor de bouw van veel woningen

Eigenaren die bedrijfspanden of grond in het gebied willen verkopen moeten die eerst aanbieden aan de gemeente, staat in een voorstel PvdA-wethouder Yasin Torunoglu (Wonen) donderdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Het gaat in totaal om 23 percelen, het grootste deel in het gebied tussen de Kanaaldijk-Zuid, Dirk Boutslaan en Breitnerstraat.