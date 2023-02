Kankerpatiënten in training om op de tandem de Alpe d’Huez te bedwingen; ‘Euforie als je boven komt’

Het lijkt wel ‘Kaiserwetter’ zondagmorgenvroeg als de teams van 2Climb2raise verzamelen op sportpark De Hondsheuvel. Strak blauwe lucht en het zonnetje, maar met een ijzige wind tijdens de eerste trainingsdag.

Deelnemer Cecilia Janssen is er goed op gekleed. Zij heeft uitgezaaide borstkanker en vond het een gaaf idee om met een tandem de Alpe d’Huez te beklimmen. Ze heeft zich opgegeven uit dankbaarheid richting KWF Kankerbestrijding, die door onderzoek nieuwe behandelingen en medicijnen mogelijk maakt. ,,Ik heb nu acht jaar kanker. Ik voel me niet ziek, maar je bent het wel. Door wetenschappelijke onderzoeken ben ik er nog en daar ben ik dankbaar voor. Door mee te doen kan ik iets terug doen.”

Janssen gaat als ‘stoker’ (achterste rijder) mee achterop de fiets. Haar man Dirk is ‘captain’ en zit voorop. Zijn sportmaatje Roos fietst ernaast als begeleider.

Quote Het is natuurlijk mooi om geld op te halen voor kankeron­der­zoek, maar de patiënten zelf ervaren de euforie niet als je boven aankomt Arjan Thomassen, voorzitter 2Climb2raise

2Climb2raise is in 2012 opgericht. Medeoprichter en tevens voorzitter Arjan Thomassen: ,,In het jaar daarvoor hebben we met een team meegedaan aan het evenement ‘Alpe d’HuZes’. Toen is het idee ontstaan. Het is natuurlijk mooi om geld op te halen voor kankeronderzoek, maar de patiënten zelf ervaren de euforie niet als je boven aankomt.”

Acht tandems aangeschaft

Door sponsoring konden er acht tandems aangeschaft worden en werd het mogelijk voor (ex)-kankerpatiënten om deel te nemen aan Alpe d’HuZes. De afgelopen 9 edities hebben meer dan 110 patiënten ervaren wat deelname betekent en is zo’n 600.000 euro opgehaald.

Thomassen: ,,Het doel is om de deelnemers een boost te geven, en meer vertrouwen in het lichaam dat toch een klap heeft gekregen. Maar we hebben ook iemand gehad voor wie het zijn laatste rit was. Twee weken na de beklimming is hij overleden.”

Quote Het feestje heeft ons allemaal verbonden. Kanker draag je niet alleen Ellis Beke

Deelnemer Ellis Beke gaat dit jaar mee op haar fiets. Sinds 2011 heeft zij kanker. Vorig jaar zat zij als stoker op de tandem. ,,Het was een onvergetelijke ervaring. Alle dagen een groot feest.” Door het massale van het evenement en het circus eromheen was er eerst twijfel, maar het idee om geld op te halen en overleden mensen te eren trok haar ‘op de tandem’. ,, Het feestje heeft ons allemaal verbonden. Kanker draag je niet alleen.”

Voor het eerst op de fiets

Tegen de tijd dat de deelnemers naar buiten gaan voor het afstellen van de tandem verschijnen de eerste wolken. Onder toeziend oog van Dirk en Roos stapt Cecilia voor het eerst op de fiets. ,,Hier zag ik wel een beetje tegen op. Ik ben wat stijf en moet mijn been eroverheen gooien. En het vastzitten van de voet is wennen.”

Maar dan is het zover. Met dikke kleding gewapend tegen de wind kunnen de teams vertrekken. Thomassen legt nog snel uit hoe het opstappen werkt. ,,De captain houdt de fiets stabiel. Inklikken. Rijden we rechts of links weg? Meeduwen en weg zijn we!”

Er zijn nog een paar tandems beschikbaar. Er volgen nog vier buitentrainingen. Zondag 12 maart is de volgende training in Heeze. Op zondag 28 mei reist de groep af naar Frankrijk om op donderdag 1 juni de Alpe d’Huez te beklimmen. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden via 2climb2raise.nl