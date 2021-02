Kappers platgebeld door klanten met coronakapsel, de wachtrij groeit gestaag

Voor horeca zit nog niets in het vat: ‘M’n hele pensioen al opgesou­peerd’

22 februari EINDHOVEN - ‘Liever met lang haar in de kroeg dan met dorst bij de kapper.’ De Eindhovense horeca-ondernemer Tom van Brussel maakte er op Facebook een grapje over maar de horeca is het wachten beu. Het onderwijs en kappers mogen 2 maart weer voorzichtig open maar voor cafés en restaurants is er geen enkel perspectief.