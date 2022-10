Karter Felipe (12) mag in zijn eerste jaar al naar het WK: ‘Heel gaaf om zó hard door de bochten te gaan’

The Student Hotel wil de tweede PowerNest ener­gie-installa­tie in Eindhoven plaatsen

EINDHOVEN - The Student Hotel aan de Stationsweg is de tweede toren in Eindhoven die een PowerNest energie-installatie wil plaatsen. Ibis Power en The Social Hub, zoals het hotelbedrijf sinds vorige week heet, verwachten binnenkort de vergunning zodat de bouw nog dit jaar kan starten.

25 oktober