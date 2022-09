Kennis maken met elkaar en met nieuwe smaken

Ook deze vierde editie is mogelijk gemaakt door vijf financieel advieskantoren uit de regio Eindhoven. Die willen hiermee, samen met verzekeraar Nh1816, iets terug geven aan de inwoners van de stad. Jurgen Wilms (Wilms Hypotheken): „Je moet het zo zien, een huis is maar een huis, maar je omgeving is nog veel belangrijker. De buurt waar je woont, of je er prettig woont. Je leefomgeving maakt van jouw huis, je thuis. Dat is precies wat we met ‘Muziek met smaak’ willen bereiken. Kennismaken met elkaar en kennis maken met nieuwe smaken.”

Het CKE kreeg, als betrokken goede doel, aan het eind van de middag een donatie van 7.500 euro namens de coöperatie Nh1816. Het doel van het CKE is om mensen van alle leeftijden op verschillende manieren en niveaus in aanraking te brengen met actieve kunstbeoefening en cultuureducatie. De donatie is dan ook meer dan welkom om dit doel te bereiken.

Uitgebreid kinderprogramma

Het uitgebreide kinderprogramma met de Kindermuziektuin van Saskia Martens kon rekenen op veel aandacht van de aanwezige kinderen. De Kindermuziektuin bestaat uit interactieve installaties en spelletjes waarbij kinderen uitgedaagd worden om muziek te maken.

Guus , bezoeker

Populair was ook de ‘telefoontafel’ en niet alleen bij de kinderen. Telefoons van diverse periodes met draaischijven waren een uitdaging voor sommige kinderen en een feest van herkenning voor de volwassenen. Teun (9) en Guus (9) ontdekten dat je de hoorn toch anders vasthoudt dan een bij een mobiele telefoon. Guus: „Ik had zo'n telefoon weleens in een museum gezien en je houd de hoorn dus naast je oor en niet plat in je hand.” Teun: „Best onhandig en zwaar deze telefoons, maar de muziek die eruit komt als je de hoorn op tilt is wel erg leuk.”

Voor iedereen was er wel iets te doen, een rondleiding door de moestuin of een kennismaking met het versieren van kalebassen en pompoenen. Maar volgens Sienna (5) en Simon (2) is de muziektuin toch het allerleukst. Sienna: „Wij mochten spelen op muziekinstrumenten, net alsof we in een band zaten. Thuis heb ik een ukelele dat is ook leuk, maar spelen in een band, dat is toch wel iets anders.”