Kennisquiz van Helmond maakt doorstart na vijf jaar

Bij Peter Millenaar in Best (06-24800125) staat deze antieke ziekenhuisbrancard (foto) klaar om afgehaald te worden. Die dateert van beginjaren 1900 en is onlangs nog gebruikt als decor in een theaterstuk, maar is inmiddels overbodig geworden. Wie kan hij er een plezier mee doen?