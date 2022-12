Kerkdorp Acht schrikt van zwaar vuurwerk door brievenbussen: ‘Ze weten niet wat ze aanrichten’

Vandalen hebben afgelopen weekend in de nacht van zaterdag op zondag zwaar vuurwerk via de brievenbus naar binnen gegooid op twee adressen in kerkdorp Acht. De schrik zit er goed in.

,,Ik ben er vreselijk van geschrokken. De brievenbus is eruit geslagen”, vertelt een ontdane Loes. Tegen middernacht zat ze nog op haar gemak televisie te kijken, totdat ze gesis in de gang hoorde. Ze dacht meteen aan vuurwerk, maar geluk bij een ongeluk is ze niet meteen gaan kijken, want kort daarna volgde een enorme knal. Een stuk van de brievenbus is via de hal door de kamerdeur geslagen en had haar lelijk kunnen verwonden. ,,Ik rook de kruitlucht. Uiteindelijk moest ik wel gaan kijken of er geen fik was.”

Wonder boven wonder geen brand

Wonder boven wonder is er geen brand uitgebroken. ,,Het had veel erger kunnen zijn. Er is zwaar vuurwerk naar binnen gegooid dat nu voor veel schade gezorgd heeft op één adres”, vertelt wijkagent Jan Bijnnen. ,,De resten van het vuurwerk zijn voor onderzoek meegenomen, maar gezien de schade is dit niet door een rotje gebeurd.”

De politie is ook in bezit van camerabeelden. Hier staan drie jongens op de fiets op rond het tijdstip van de gewelddaad in de nacht van zaterdag op zondag. ,,Of het de daders zijn is niet zeker, maar mogelijk van wel. Het onderzoek loopt nog”, aldus Bijnnen.

Over het motief is geen enkele duidelijkheid. Het lijkt willekeur. Eerst was een woning op de Griftlaan aan de beurt. Vervolgens, kort daarna, zijn de daders richting De Regge/Achtseloop vertrokken om bij Loes vuurwerk naar binnen te gooien. Loes: ,,Ik heb geen flauw idee wie het zijn. Het lijkt baldadigheid of dat er drank in het spel is. Ze weten niet wat ze aanrichten. Er is nu al veel vuurwerk in het dorp, dat stoort me niet, maar dit gaat veel te ver. Het slaat nergens op.”

Haar brievenbus is inmiddels dichtgetimmerd, maar de angst zit er goed in. Bijnnen: ,,We hopen niet dat het een trend is die doorzet. We besteden veel aandacht aan jeugd met vuurwerk, maar alle meldingen opvolgen is haast niet mogelijk.”