Kermis voor een goed doel bij Merefelt in Veldhoven

indebuurt.nl Carnaval en eindtoets op hetzelfde moment: wat vindt Eindhoven?

Salaai! Of toch niet… Dat is de vraag voor veel leerlingen uit groep acht in Eindhoven. Zij moeten mogelijk een eindtoets maken tijdens carnaval. Daar zijn veel carnavalsvierders het niet mee eens. Hoe kijk jij hiernaar?