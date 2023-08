Kersenoogst valt tegen maar ‘medelijden met de telers is niet nodig’

Wijnbar La Casera wordt geen restaurant en zeker geen kroeg: ‘Niet te hip, wel bourgon­disch’

EINDHOVEN - Mike van de Laar (28) is half opgegroeid in het huis van zijn ouders aan het Lago Maggiore, logisch dat hij nu een Italiaanse wijnbar opent aan de Keizersgracht in Eindhoven. Het pand met de mooiste houten gevel, waar nu nog kledingzaak All Vintage zit.