Kinderen en ouders in de knel door personeelsgebrek Jeugd Veilig Verder, zelfde organisatie haalde eind 2021 onterecht twee Eindhovense kinderen weg bij hun moeder

PSV hervat deze week de gesprekken met Xavi Simons over een nieuw contract: dit is de volledige stand van zaken

Xavi Simons heeft begin deze week opnieuw met PSV gesproken over het verlengen van zijn contract, samen met technisch directeur Earnest Stewart. De inzet van PSV is duidelijk: hij wordt bij het sluiten van een nieuwe overeenkomst vorstelijk betaald én krijgt meer verantwoordelijkheid. Wel is er één duidelijke maar.