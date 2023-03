Kinderen stelen opeens veel snoep uit Eindhovense winkels: challenge op TikTok waarschijnlijk oorzaak

Brabants stroomnet loopt opnieuw vol: ‘Wachtlijst voor nieuwe of zwaardere aanslui­ting is verdrievou­digd’

EINDHOVEN/DEN BOSCH - Bedrijven in Brabant moeten er rekening mee houden dat ze pas over een aantal jaar in aanmerking komen voor een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting. Het elektriciteitsnet in de provincie loopt opnieuw razendsnel vol.