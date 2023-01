Kinderen treden op voor kinderen; wie stonden er op het podium in maart 1978?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Kinderen op het podium en kinderen voor het podium. Een optreden in een zaal met op de achtergrond een groot draaiorgel in maart 1978. Maar door wie en voor wie?

De fotograaf heeft er bij gezet ‘12 maart 1978, Traverse muziekhal’. Wie herkent zichzelf of iemand anders op deze foto? Wie weet wie hier aan het optreden zijn en bij welke gelegenheid dat was? Laat het ons weten via helmond@ed.nl.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers zoekt het ED de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Man en vrouw samen in één broek voor het pand van Jeans Centre. Foto uit september 1973.

De winkel met de groene fiets

Jozef van den Broek maakte niet alle foto’s die in zijn archief te vinden zijn zelf. Lesley Kunstt meldt dat hij de foto heeft gemaakt van de man en vrouw die samen één broek aan hebben. Hij was leerling bij de Van den Broek en moest voor de fotovakschool een opdracht maken. ,,Dit vond ik wel grappig”, zegt Kunstt.

,,Op de foto staat Frans Croymans van Jeans Centre. Het meisje dat samen met hem de broek aan heeft, werkte ernaast bij lampenzaak Het Lichtpunt; Janet Luyben heet ze.” Er was volgen Kunstt een actie van een bekend spijkerbroekenmerk. Daar wilde de winkel op een leuke manier aandacht aan geven.

De foto zou zijn gemaakt eind september 1973. Frans Croymans was een tijd mede-eigenaar van de spijkerbroekenwinkel in het centrum van Helmond. Jeans Centre was die winkel waar altijd een groene fiets stond. Samen met zijn partner Willy van den Broek had Croymans meer winkels in de stad zoals Esprit, Jeansclub en Esprit For Kids.

Hoge huren, weinig shoppers

De kledingzaken waren jarenlang een vaste waarde aan de Markt en de Veestraat in Helmond. Frans Croymans heeft de Esprit-winkel in totaal zo’n achttien jaar gerund. In 2016 ging de franchise-zaak failliet. In het ED wees mede-eigenaar Van den Broek destijds op de hoge huurprijs: zo’n kwart miljoen euro per jaar voor 650 vierkante meter winkeloppervlak. ,,Dat was voor ons niet meer op te hoesten. Het geld dat we aan huur betalen, staat niet meer in verhouding tot de omzet die we draaien.”

Esprit heeft vervolgens een doorstart gemaakt in een kleiner pand aan de Veestraat. Na vier jaar, in januari 2019, is de winkel uiteindelijk helemaal verdwenen uit de stad. De eigenaren wilden het rustiger aan gaan doen en de omzet liep al jaren terug.

Het was in een tijd dat meer winkels in hartje stad het moeilijk hadden en een aantal de deuren moest sluiten. De huren waren hoog en er kwamen steeds minder mensen shoppen in de winkelstraten.