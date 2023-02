Kinderoptocht geïntegreerd in Grote Striepersgatse optocht

met video Grote staking bussen Arriva en Hermes in Brabant: dit is wat we nu weten

Het gros van het Brabantse streekvervoer ligt deze week stil door stakingen. In Midden-West Brabant rijdt maandag 15 tot 20 procent van de bussen voorlopig nog wel, zo meldt een woordvoerder van Arriva. In Zuid-Oost Brabant gaat het om circa een op drie bussen. Dit is wat je moet weten over de staking en wat dat voor jou betekent.

6 februari