Klanten Ennatuurlijk Eindhoven en Tilburg moeten langer wachten op terugbetaling aansluitkosten

Dat heeft het in Eindhoven gevestigde Ennatuurlijk zo'n 3000 klanten in Eindhoven, Tilburg, Breda, Bergen op Zoom en Geertruidenberg laten weten. Het bedrijf is het niet eens met de rechterlijke uitspraak. Door het hoger beroep wordt de terugbetaling verder uitgesteld. Het gaat om ongeveer 7 miljoen euro in totaal. Voorlopig hoeven ze de bijdrage van zo'n 150 euro per jaar niet te betalen.