Klanten van prostituee (16) in Eindhoven breken voor de rechter: ‘Ik schaam me kapot, heb zelf een dochter’

Klant zag dat prostituee (16) ‘babyface’ had, maar bekeek haar identi­teits­be­wijs niet goed

EINDHOVEN - Of ze wisten dat ze 16 jaar oud was? Nee, absoluut niet, reageren de klanten van een minderjarige prostituee in Eindhoven. Een Belgische klant van de minderjarige prostituee Sharella zag wel dat ze een heel jong koppie had. „Toen pakte ze een papiertje uit haar handtas: ‘Dit is mijn ID als je me niet gelooft’”

11:45