Klassiek Indiaas in hedendaags jasje bij Foodgasm 2.0

PS­V-rechtsback Sambo bevestigt interesse Ajax: ‘Heb de trainer gesproken en mijn zaakwaarne­mer mensen binnen Ajax’

PSV-rechtsback heeft bij Jong Oranje bevestigd dat hij is benaderd voor een overstap naar Ajax. De 21-jarige verdediger speelde vorig seizoen bij Sparta en kan naar Amsterdam, maar is ook met PSV in gesprek over een nieuw contract.