Klimaatactivisten bezetten bestuurskamer TU Eindhoven en zijn van plan te blijven slapen

Café Restaurant Eindhoven in Lichttoren is definitief gesloten: ‘Kosten niet meer op te brengen’

EINDHOVEN - Café Restaurant Eindhoven onder in de Lichttoren is dicht. Op de deur hangt een papier met een korte mededeling dat het horecabedrijf per 1 december is gesloten. Eerder was al duidelijk dat het bedrijf zou gaan afbouwen om uiteindelijk te sluiten.

4 december