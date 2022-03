Klimaatprotest op TU/e; politie arresteert drie studenten bij actie tegen rol Shell tijdens expo

Politie zet grote Brabantse bende achter tralies maar heeft iemand de drugs gezien?

DEN BOSCH – Toegegeven: veel van de drugs heeft de politie niet in handen gehad. Toch is met de arrestatie van acht mannen een bende opgerold die honderden, misschien wel duizenden kilo’s maakte en/of het land in- en/of uitsmokkelde. Het succes heeft ook een keerzijde: de zaak kwam uit de Encro-hack en daarover is het laatste woord nog steeds niet gezegd.

13 maart