Klusbakfiets stopt in Eindhoven: ‘Het loopt fantastisch, maar gezondheid gaat voor’

Zo bezorgen zij heel veel kinderen toch een prachtige Sinter­klaas: ‘Het zou beter zijn als we niet nodig waren’

EINDHOVEN/HELMOND - Elk kind verdient een sinterklaascadeautje. Daar is iedereen het over eens, maar vanzelfsprekend is het niet. Om dat toch voor elkaar te krijgen, werken vrijwilligers van organisaties als Stichting Speelcadeau, Stratum Helpt en stichting Speel Je Mee zich een slag in de rondte. Het loopt storm.

22 november