Klusser valt in Eindhoven van vijf meter hoge ladder op zijn hoofd

Buurt schiet wakker van schoten in Stratum: ‘Leek alsof ze dronken waren’

17:42 EINDHOVEN - Piepende banden, claxon, harde muziek, geschreeuw en tot slot een stuk of vijf schoten. In het stadsdeel Stratum zat de buurt rechtop in bed na een schietpartij op de Hyacinthstraat.