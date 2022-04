Knakworst en acrobatiek in naam van Oranje

EINDHOVEN - Eindhoven kleurde gisteren oranje. Behalve de bierovergoten muziekfestivals in de binnenstad en op Strijp-S waren er in de wijken veel activiteiten. Een rondje langs de velden.

Overal werden in kramen en op kleedjes op de grond tweedehands spullen verkocht, meestal voor een habbekrats. Vaak was er livemuziek en kinderen konden zich uitleven op de onvermijdelijke springkussens en met spelletjes of zich vergapen aan jonge circusartiesten.

Edisonstraat

Aan de noordkant van de Edisonstraat in Woensel-West staan de kramen aan weerkanten op de stoep opgesteld. Sommige verkopers willen echt van hun spullen af in plaats van een flinke winst maken, getuige de prijs van 20 cent voor een kleuterspijkerbroek.

Maar Mark van der Kruijs uit Helmond houdt vast aan de vraagprijs van 15 euro voor een antiek wijnglas als een vrouw belangstelling toont. ,,Met de opbrengst van wat ik hier verkoop kan ik mijn eigen verzameling op peil houden. Die bestaat uit Limburgs aardewerk en zilveren geboortelepels. Daarvoor bezoek ik veilingen, antiekzaken en ook wel kringloopwinkels. En dan vind ik soms ook andere spullen die ik weer kan doorverkopen.” Waarom staat hij vandaag niet in zijn eigen stad? ,,Het is hier gemoedelijker.”

Wilhelminaplein

Jonneke Staals was ’s ochtends om zes uur al uit de veren om op tijd haar favoriete plekje op het Wilhelminaplein in te richten. Ze verkoopt overbodige kleren van haar eigen gezin en krijgt regelmatig iets van verdere familie. Ook staat er wat servies en een doos met kunstkaarten; tien voor één euro. Voor klanten die tijd genoeg hebben, deelt ze gratis tompoucen uit, koffie, kaas en worst.

Terwijl de band van dienst verderop op het podium getuigt van no satisfaction, wordt ze aangesproken door de achttienjarige Lucas van den Akker. ,,Mag ik u een bijzondere vraag stellen? Ik verzamel bijzondere 2-euromunten. Misschien kan ik wat met u ruilen?” Er blijken er wel 800 verschillende van te zijn en sommige kosten een klein fortuin, zoals die uit Monaco met de afbeelding van Grace Kelly, waarvoor 2500 euro wordt gevraagd.

Stratum

Traditioneel pakt het stadsdeel Stratum flink uit op de verjaardag van onze vorst. De bewonersvereniging Eikenburg-De Roosten heeft de dag uitgekozen voor de onthulling van de social sofa naast de jeu de boulesbaan in de Pasteurlaan.

Na een oproep van de initiatiefnemers komen veel kinderen van hun verkoopkleedjes om de bank van serpentines te voorzien. Bestuurslid Lisette Thijssen legt uit wel 25 bewoners wekenlang hebben gewerkt om met lijm en cement duizenden stukjes mozaïek op de betonnen bank te plakken. ,,Dat werk alleen al heeft bijgedragen aan meer sociale contacten in de buurt. En we hopen dat mensen hier even blijven zitten om elkaar nog meer te ontmoeten.”

Stadswandelpark

Verreweg de grootste en drukste vrijmarkt is in het Stadswandelpark en bij de Wim van Doorne muziekkiosk, waar elf muzikanten zich uitleven op een Abba-medley. De markt is het initiatief van het plaatselijke Oranje-comité. Duizenden bezoekers schuifelen langs de vele, vele kramen en kleedjes. Voor de wagens die ijs, friet of vis verkopen staan mensen in lange rijen geduldig te wachten. Gelukkig niet bij Paul van de Meulen, die een broodje knak aanbiedt voor één euro en een blikje gekoeld bier voor dezelfde prijs. ,,Mmm, zegt een klant. ,,niet echt koud.” ,,8 graden, precies goed!”, is het antwoord.

Om twee uur begint in het park de derde voorstelling van circus Sim Sala Bim. Artiesten en kinderen tussen 7 en 16 jaar wagen zich aan fietsacrobatiek op twee wielen, later ook op één. Bij de koorddansers lukt niet alles, maar toch is er steeds een buiging naar het jonge publiek op de voorste rijen. Drie paarden, elk op vier gymschoenen, bewijzen zich onder leiding van dompteur Lieke met draf, molen en presentatie. Clown Tutti hangt de sufferd uit, vijf apen maken een kopduik door een hoepel en de Diabolo’s, nou ja, dat spreekt voor zich.

Stratums Muziekkorps

Het Stratums Muziekkorps Sint Cecilia begon de dag met een optreden in woonzorgcentrum Wilgenhof, vertelt Marius van Amstel, één van de muzikanten. Daarna togen ze naar Wissehaege, Kortonjo, Pasteurlaan, Stadswandelpark en het Burghplein. Daar is het na de laatste blaas tijd voor een biertje. ,,Het is heerlijk om te spelen als het zoveel gewaardeerd wordt”, zegt Van Amstel.