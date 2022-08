Knellende regels drukken bouwtempo, zegt corporatie Trudo: ‘We willen twee keer zoveel bouwen’

Nyrstar wacht op betere tijden: hoe lang de Budelse zinkfa­briek stilligt weet niemand

BUDEL - Zinkfabriek Nyrstar in Budel legt vanaf 1 september voor onbepaalde tijd de productie stil vanwege de torenhoge stroomprijs. Zusterfabrieken in België en Frankrijk draaien door. Wat is er aan de hand?

21 augustus