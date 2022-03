Knip Eindhoven ook aan de slag in Philipsdorp

EINDHOVEN - Kapster Pascale Jansen van Knip Eindhoven opent een tweede locatie in wijkcentrum ’t Bellefort in het Philipsdorp. Tijd voor een klein feestje!

De aanhouder wint, zullen we maar zeggen. De Eindhovense kapster Pascale Jansen geeft niet gauw op, met als resultaat een tweede locatie voor Knip Eindhoven. In wijkcentrum ’t Bellefort krijgt zij op de dinsdagochtend een ruimte om haar klanten te knippen. Vrijdagochtend opende voormalig wethouder Renate Richters, in het bijzijn van alle sponsoren, de nieuwe plek.

,,Het is een geweldig mooie ochtend met veel netwerken bij elkaar. Alle aanwezigen zijn erg enthousiast. Ik ga ervan uit dat hierdoor weer meer doorgroeimogelijkheden worden gecreëerd”, aldus Jansen.

Kleine beurs

Jansen knipt al zes jaar als vrijwilliger mensen met een kleine beurs. Haar initiatief is ze in 2016 gestart. Ze werkt samen met welzijnsorganisaties WIJeindhoven, het Leger des Heils en de Voedselbank. Mensen die een knipbeurt nodig hebben, kunnen waardebonnen aanvragen en bij haar op woensdagmorgen terecht in wijkcentrum Blixems in de wijk Blixembosch.

Maar zoals bij veel goede initiatieven is geld vaak een spelbreker. Geld bijvoorbeeld om kappersmateriaal te kopen. Even zag er naar uit dat het zelfs moeilijk zou worden om de eerste locatie open te houden. Jansen heeft aan de bel getrokken bij de gemeente Eindhoven en is naarstig op zoek gegaan naar sponsoren.

Quote Door sponsoring kan ik niet alleen materiaal aanschaf­fen, maar ook een tweede locatie openen

,,Ik heb de bedrijven VDL en ASML aangeschreven. Van beide heb ik sponsoring gekregen waardoor ik niet alleen materiaal kan aanschaffen, maar ook een tweede locatie kan openen. Verder heeft Univé-Zuid Nederland materiaal gesponsord”, vertelt een blije Jansen.

Brief naar Jorritsma

Vorig jaar schreef ze al een brief naar burgemeester John Jorritsma met de vraag voor steun en erkenning. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een gesprek met een medewerker, heeft ze een pitch gehouden en inmiddels subsidie ontvangen.

Voortvarend als ze is, heeft ze de telefoon gepakt en ’t Bellefort gebeld om te vragen wat de mogelijkheden daar waren voor een nieuwe knipplek. Jansen: ,,Ik heb mijn plannen uitgelegd en daar is meteen positief op gereageerd.”

Eigen pand en stichting

Maar hier blijft het niet bij. Jansen denkt al volop aan de toekomst. ,,Ik ben druk bezig om een eigen pand te krijgen en om een stichting te worden. Ik hoef dan niet ieder keer mijn kappersplek op en af te bouwen. En ik wil heel graag uitbreiden met een soort van ‘huiskamer’, waar de mensen uit mijn doelgroep elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in verbinding kunnen gaan.”

Jansen heeft een netwerk opgebouwd en weet welke maatschappelijke organisaties haar klanten kunnen helpen. ,,Knippen is een eerste aanzet om de mensen te helpen. In een huiskamersfeer wil ik met een persoonlijke benadering meer hulp bieden aan mensen met een hulpvraag.” Jansen is ervaringsdeskundige. Zelf heeft ze ook moeilijke tijden gekend. ,,Die hulp is belangrijk, want helemaal alleen kun je het niet.”