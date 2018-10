KNVB verbiedt sm-club als sponsor in Waalre: ‘Maar kroeg mag wel?’

WAALRE - De kans dat het vijfde elftal van RKVV Waalre nog met ‘Domination Palace’ op de borst gaat voetballen, is vrijwel nihil. De voetbalbond verbiedt het spelen met de sm-club als shirtsponsor. 'Maar een café als sponsor mag wel. Wat is precies het verschil?'

Een discussie over een sm-paradijs als shirtsponsor was ook voor de KNVB een primeur. De nationale voetbalbond heeft niettemin een pasklaar antwoord op de vraag of het vijfde team van RKVV Waalre er mee op het shirt mag voetballen: geen denken aan. „We hebben eerder gehad dat een team met een whiskeymerk op de borst wilde gaan spelen. Dat is ook niet toegestaan”, aldus een woordvoerder van de bond. „De reglementen zijn helder: zodra er een verwijzing naar tabak, alcohol of seks is, mag het niet.”

Erotisch massagesalon

Alleen worden die regels zelden nageleefd, weet ook Davy van Lieshout. De speler van het vijfde van Waalre kent voorbeelden genoeg, zelfs uit zijn eigen competitie: „Een paar weken terug speelden we tegen een team dat werd gesponsord door de lokale kroeg en er was een team dat voetbalden met een bierpul op hun shirt. En ik hoorde over elftallen die werden gesponsord door een webshop in seksartikelen en de erotisch massagesalon Yu & Mi.”

Over de meeste voorbeelden zal de KNVB nooit zijn geïnformeerd. Dat is misschien ook de ‘fout’ die Van Lieshout en consorten hebben gemaakt: „We zijn natuurlijk veel te braaf geweest door zelf de bond te gaan mailen. We hadden zonder iets te zeggen met die shirts het veld op moeten stappen. Dat ze het nu verbieden, vind ik wel vreemd. Want hoe zit het dan met al die kroegen die als shirtsponsor dienen. Dat mag wel. Wat is precies het verschil?”

Minder waterdicht

Dat bondsboek vol reglementen blijkt inderdaad minder waterdicht dan het lijkt. Een kroeg mag wel, bevestigt de KNVB. “Daar kun je ook fris bestellen”, probeert een woordvoerder van de bond dat onderscheid te verdedigen. Sportmarketeer Frank van den Wall Bake snapt daar weer niks van. „Ik begrijp dat de bond een sm-club beschouwt als een verwijzing naar seks. Maar bij een café denk ik ook aan een glas bier of wijn, niet aan de cola die je er aan de bar ook kunt bestellen. Wat ik me ook afvraag: mag je dan wel met Christine le Duc (erotische winkel, red.) als shirtsponsor voetballen? Dit is natuurlijk een grijs gebied: waar ligt de grens?”

Het voelt bovendien hypocriet dat de instantie die dit verbiedt zelf wordt gesponsord door Heineken en eerder toestond dat de Eerste Divisie werd omgedoopt tot Jupiler League. Van den Wall Bake vindt dat wel net iets anders: „Die biermerken sponsoren een evenement of een sport. Het gaat dan om de sfeer er omheen, dat je na het voetbal kijken een biertje drinkt. Dat is toch net iets anders dan dat je als biermerk met je bedrijfsnaam op het shirt staat. Dan sponsor je echt de atleet en leg je een link tussen alcohol en de sportieve prestatie. Maar goed, de scheidslijn is natuurlijk heel erg dun.”

Boete

Bij het vijfde van Waalre wachten ze ondertussen op officieel bericht vanuit de KNVB. De juridische beuk erin gooien na een verbod gaat er waarschijnlijk niet van komen volgens Van Lieshout: „Als het niet mag, mag het niet. We riskeren dat we als club een boete krijgen of uit de competitie worden gehaald. Niemand is groter dan onze vereniging.”