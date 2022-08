Koekjesactie voor herstel verbrande Wereldboom

In de keuken van het ’t Wasven wordt hard gewerkt. Deelnemers van de dagbesteding bereiden het ‘gelukskoekjesdeeg’ voor de wereldboomkoekjes. Tenslotte is de ruim 250 jaar oude plataan een officiële geluksplek in Eindhoven. Met een koekjesacties willen zij, samen met de Wasvengemeenschap, een bijdrage leveren aan het herstel van de boom.

Geschrokken

,,Deelnemers vinden het heel erg wat er gebeurd is. Ze zijn geschrokken. Voor velen is het onbegrijpelijk waarom iemand zoiets zou doen. Ze kunnen het zich niet voorstellen. Omdat ze zich onmachtig voelen, willen ze graag wat doen en daarom zijn we de koekjesactie gestart”, vertelt Annemieke Chatrou, manager dagbesteding Wasvenzorg.

De koekjes worden in de winkel van de bakkerij verkocht. De opbrengst, na aftrek van de kosten van ingrediënten, gaat naar de wederopbouw van onder andere het podium en wordt gebruikt om de schade te herstellen.

Met man en macht gewerkt

In de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 juli is de eeuwenoude boom in brand gevlogen. De monumentale boom is 28 meter hoog, heeft een kroonomtrek van 37 meter en een stamvoetomtrek van 8 meter. Rondom de boom worden huwelijken gesloten, herdenkingen gehouden en vinden evenementen plaats. Het podium is verwoest en het is afwachten of de boom het gaat redden. Met man en macht wordt er gewerkt. Chatrou: ,,Een van de deelnemers helpt onder begeleiding mee met het ruimen om ook hier een steentje bij te dragen.”

De vervuilde grond wordt afgegraven en vervangen door vruchtbare bosgrond. En dan heeft de boom rust en tijd nodig om te herstellen. De overlevingskans van de boom wordt geschat op dertig procent. ,,Het is duimen dat de boom het gaat halen”, zegt een hoopvolle Chatrou.

Danielle van Donselaar, vrijwilliger in de tuinderij en binnen de communicatiegroep, heeft eerder al een crowdfunding opgezet. Binnen korte tijd was het streefbedrag van 5000 euro gehaald. Het nieuwe doel is om 10.000 euro binnen te halen. De laatste stand van zaken is dat er 8389.00 euro is opgehaald.

Wie wil bijdragen kan doneren via: whydonate.nl/fundraising/wereldboomwasven/nl. De koekjes zijn te koop bij de bakkerij op Celebeslaan 30 in Eindhoven.