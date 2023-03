Koeman haalt Veerman vanuit PSV naar Oranje

Naast Veerman sluit ook Donyell Malen bij Oranje aan, omdat hij Steven Bergwijn moet vervangen. Na Ajax-Feyenoord is ook hij niet in staat om te spelen tijdens de duels met Frankrijk en Gibraltar.

Veerman zat vorig jaar ook in de WK-selectie, maar viel er toen net uit. Hij wil met Oranje dolgraag naar het EK in 2024 en heeft nu zijn eerste definitieve plekje in de Oranje-selectie te pakken. Of het tot een debuut komt, is uiteraard nog afwachten.