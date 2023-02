Koffie leuten bij Koffie Keuten in het Witte Dorp: ‘Hier niet het hippe en vluchtige van Strijp-S’

Carnaval in De Pracht in Aalst: vier dagen feest

AALST - Bij ontmoetingscentrum De Pracht in Aalst is de mooiste kiel uit de kast getrokken zodat er vier dagen lang weer een carnavalsfeest kan worden gevierd. De carnavaleske festiviteiten zijn overdag gericht op gezinnen en kinderen. Zo zal er een springkussen en knutselhoek zijn en komt een clown op bezoek. Op zaterdag 18 februari is er vanaf 14.30 uur de Optocht After Party en wordt ‘s avonds vanaf 20.00 uur de ‘Net Eventjes Anders’ Carnavalsbingo gespeeld. Alle informatie is te vinden op www.depracht.nl.

