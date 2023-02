Koningin Máxima op TU/e-campus: ‘Wanneer kunnen we zelf meten of ons eten nog goed is?’

Theo Maassen en Parkthea­ter organise­ren benefiet voor slachtof­fers aardbeving: entree is 55,50 euro

EINDHOVEN - Woensdag 1 maart is er in het Parktheater in Eindhoven een speciale benefietavond voor Giro555 ten bate van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Cabaretiers als Theo Maassen, Sezgin Güleç en Henry van Loon doen belangeloos mee.