Koolmeesjes sterven massaal: Is de gifspuit schuldig? Of zijn er andere oorzaken?

Het bericht waarin de gemeente cynisch wordt ‘bedankt’ voor het ‘effectief bestrijden van de koolmezen,’ laat mensen niet koud:



‘Elk jaar hebben wij nestjes met koolmezen in de tuin. Dit voorjaar was het uitzonderlijk druk. Koolmees paren ruziën om nestkastjes. Totdat de gemeente besluit de eikenprocessierupsen aan te pakken. Twee maal laat op de avond met veel geweld een ‘biologisch’ goedje in de bomen spuiten. Met gevolg dat nu de koolmezen verdwenen zijn en er dode jongen in de kastjes liggen.’



De Eindhovense wijk is Eikenburg-De Roosten. Het biologisch goedje is Xentari, waar de gemeente inderdaad de eikenprocessierupsen mee bestrijdt. Meer dan vijftig reacties uit wijken als Bennekel, Tivoli, maar ook uit Geldrop, Waalre, Aalst en Wintelre.