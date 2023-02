Koploper FC Eindhoven Vrouwen moeizaam voorbij hekkensluiter; Lisa Blankenstein sluit aan

De eerste Délifrance ‘dark kitchen’ van Nederland: aan de Leenderweg kun je je broodjes alleen bestellen, niet opeten

EINDHOVEN - De eerste Délifrance dark kitchen van Nederland is geopend aan de Leenderweg in Eindhoven. Eigenaar Staas de Wijs denkt met verschillende keukens en geen zitplaatsen in een nieuwe behoefte te voorzien.

3 februari