Koppel verbouwt oud Eindhovens postkantoor tot prachtwoning: ‘Al zouden we het willen, die kluis kán er niet eens uit’

Het stel viel eerder net buiten de boot met hun plan voor het NRE-terrein. Twee jaar geleden lieten ze hun oog vallen op het voormalige postkantoor. ,,Het moeilijkst was wel het vergunningentraject. Dat zou aanvankelijk acht weken duren, maar dat werd veel langer. Dat snap ik wel, het was ook geen standaard project. Ook voor de gemeente niet. Ik zit zelf in het vastgoed en ben geen leek, maar de functieaanduiding ‘wonen’ alleen was niet genoeg. Want kon dat wel echt? Dat was niet voor iedereen duidelijk.” Houben kijkt terug op een onzekere periode met veel overleg met de gemeente. Maar gelukkig werd de vergunning verleend en konden ze in april vorig jaar beginnen. Het echte verbouwen heeft ongeveer een halfjaar geduurd. ,,Maar toen was het nog lang niet klaar, hoor.”