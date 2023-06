Kort geding ondernemingsraad Nedcar en VDL aangehouden: openheid onder strikte voorwaarden

Fietsendie­ven maken heel wat tweewie­lers buit in de regio: ‘Eén slot is niet genoeg’

HELMOND/EINDHOVEN - Nog even vlug een brood kopen bij de super en eenmaal terug ontdekken dat je fiets is gestolen. Dit lot blijft steeds meer mensen in Zuidoost-Brabant niet bespaard; het aantal fietsdiefstallen stijgt. Helpt een extra slot?