Kovacs & Metropole: pierrot met duistere trekjes

Nieuwe afvalfa­briek komt bij milieu­straat in Eindhoven, haalbaar­heid blijft twijfelach­tig

EINDHOVEN - Als zeven Brabantse gemeenten besluiten dat ze huisvuil gaan nascheiden in een nieuwe fabriek, dan is de beoogde locatie bij de milieustraat in Acht (Eindhoven). Daar zit ook het hoofdkantoor van afvalinzamelaar Cure en is ten minste twee hectare ruimte beschikbaar.

22 april