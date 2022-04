Kunnen we behalve wandelen en fietsen binnenkort ook varen door Eindhoven?

Hoe mooi is het voor een stad als er behalve gewandeld en gefietst ook gevaren kan worden? Wim Holdrinet is regioteamlid Brabant bij het Watersportverbond en fervent kanoër: ,,Het centrum van Eindhoven is altijd het grootste obstakel geweest in de vaarroute tussen Neerpelt en Den Bosch geweest. Je moet wel op meer plaatsen even uitstappen, maar dat is te vergelijken met klunen. In Eindhoven moet je in het zuiden uit het water, met de auto naar het noorden rijden en daar weer in het water met je kano. Dat is niet te doen. In de praktijk komt het er op neer dat veel kanovaarders toch gewoon doorvaren.”