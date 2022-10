Kunstenaars weten dat er bij ‘Kunstsmullen’ in Heeze-Leende iets speciaals gebeurt

HEEZE-LEENDE – Het is de organisatie van Kunstsmullen voor het eerst gelukt de drie grootste kernen van Heeze-Leende door middel van kunst, te verbinden. Voorzitter Wim van Ekelen: ,,We zijn het eerste evenement dat voorstellingen in Heeze, Leende én Sterksel organiseert.”

Het is voor Van Ekelen de vijfde editie (in zes jaar) als voorzitter van Kunst en Cultuur Heeze-Leende, de stichting die Kunstsmullen organiseert. ,,Wij willen heel graag de dorpen met elkaar verbinden, en kunst is daar een heel geschikt middel voor. Maar uiteindelijk draait alles in de eerste plaats om kunst. Ons primaire doel is om zo veel mogelijk mensen, op een laagdrempelige manier, kennis te laten maken met verschillende genres.”

De afgelopen jaren groeide Kunstsmullen organisch en gestaag. Het evenement begon ooit bij Kasteel Heeze-Leende. Inmiddels is de Kapellerput de uitvalsbasis. Daar zijn exposities en legde de stichting een kunstwandelroute aan. Van Ekelen: ,,Voor de vorige editie haakten we Leende aan. Nu zochten we ook ambassadeurs in Sterksel, en dat is gelukt. Daar zetten we nu met name muziek en theaterkunsten in de schijnwerpers.”

Realistisch in groeiambities

Kunstsmullen wil groeien, maar dan wel op eigen voorwaarden, en niet te snel. Klaas Doornbos is verantwoordelijk voor communicatie en PR binnen de stichting. Hij ziet de samenstelling van het publiek langzaam meer divers worden. In het begin zagen we vooral mensen uit Heeze, Leende en Sterksel. Maar we zien steeds meer bezoekers uit Mierlo, Lierop en Geldrop bijvoorbeeld.”

Dat Kunstsmullen op een natuurlijke manier geleidelijk uitbreidt, vindt voorzitter Van Ekelen prettig. ,,We willen niet dat mensen de kunstroute in een file moeten lopen. Dus ja, we willen groeien, maar dan vooral kwalitatief. Het hoeft niet per se veel drukker te worden, maar wat we aanbieden moet steeds meer divers, steeds beter worden. En we moeten als organisatie zo professioneel mogelijk zijn.”

Aanbod van kunstenaars

Dat laatste lukt steeds beter, omdat kunstenaars hun weg naar Kunstsmullen ook zelf weten te vinden. Klaas Doornbos: ,,We hebben dit jaar nog meer gerenommeerde kunstenaars in de route. Je ziet dat het niveau stijgt.” De stichting heeft, meer dan in het verleden, de luxe om kieskeurig te zijn. Een kwaliteitscommissie onder leiding van Sylvia Vrooyink waarborgt het niveau. Van Ekelen: ,,Sylvia kent veel kunstenaars, en die kennen haar. De kunstenaars komen naar ons toe omdat ze weten dat er bij Kunstsmullen in Heeze-Leende iets speciaals gebeurt.”

De organisatie is altijd op zoek naar nieuwe, verfrissende kunstvormen om in het evenement op te nemen. Afgelopen maandag stond bij ‘Taal in De Zwaan’ in het teken van het geschreven- en gesproken woord. Doornbos: ,,Dat is één van de dingen die nieuw is, dit jaar. Wij dachten daar als commissie over na, nodigden leesclubs uit en zodoende hebben we een nieuwe avond op de kalender staan.” Van Ekelen ziet nog veel meer kansen voor nieuwe items op de agenda van Kunstsmullen. ,,Jonge kunstenaars kunnen zich via de website altijd bij ons melden. Wij kijken dan of het in een volgende editie past, en nemen dan contact op.”

Kunstsmullen duurt nog tot en met 30 oktober. Voor een overzicht van alle gratis evenement in Heeze, Leende en Sterksel, zie www.kunstsmullen.nl.