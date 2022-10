Kunstzinnig eerbetoon aan jongeren die zelfmoord pleegden, zeventig overleden kinderen in één portret

EINDHOVEN - De Eindhovense kunstenares Inke Brugman maakte van dichtbij de zelfmoord van een jong meisje mee. Geraakt door de enorme impact hiervan realiseerde ze een kunstproject als eerbetoon aan alle kinderen die een einde aan hun leven maakten. Het resultaat van dat project is vanaf vrijdag te zien tijdens het Weekeinde van het Portret 2022 in Amsterdam.

Inke Brugman en een van haar vriendinnen hadden allebei dochters in dezelfde leeftijd en zowel moeders als dochters trokken veel met elkaar op. Tijdens haar puberteit kreeg Bregje, de dochter van haar vriendin, het moeilijk met het leven. ,,Een tijdlang kende ze veel ups en downs”, vertelt Inke. ,,Maar toen het serieus beter met haar leek te gaan, heeft ze besloten uit het leven te stappen. Dat was begin dit jaar, op 8 februari. Ze was pas negentien jaar.”

Alles stond stil

Ze vervolgt: ,,Als zoiets gebeurt, staat letterlijk alles stil. Met vijf vriendinnen zijn we die eerste maanden bij Hester, Bregjes moeder geweest om samen de tijd door te komen. En al vrij snel voelde ik dat ik iets met die gebeurtenis wilde doen.”

Brugman, die zowel als orthopedagoog als kunstschilder werkt, wilde aanvankelijk een portret van Bregje voor haar vriendin maken, maar terwijl ze daarover nadacht kwam ze op het idee dat plan breder te trekken. ,,Het gebeurt immers steeds vaker dat kinderen die stap zetten, Bregje is daarin niet alleen. Hoe mooi zou het zijn om al die kinderen symbolisch samen te brengen in één nieuw, fictief portret.”

Veel reacties

Ze plaatste oproepjes op sociale media met de vraag om foto’s van overleden kinderen die daar zelf voor hadden gekozen. Veel ouders en andere familieleden reageerden, ongeveer zeventig in totaal uit het hele land en ook België. Met die foto’s ging Brugman aan het werk.

Quote Als je het schilderij van dichtbij bekijkt, zie je heel duidelijk de verschil­len­de ogen, oren, wenkbrau­wen en wimpers. Er zit echt van al die overleden kinderen iets in. Inke Brugman

,,Ik ben nogal handig op de computer en heb in eerste instantie met Photoshop een nieuw portret opgebouwd waarin al die foto’s zijn verwerkt. Dat portret heb ik daarna overgebracht op doek.”

Brugman maakte het portret heel bewust wat androgyn, zodat niet helemaal duidelijk is of het een jongen of een meisje is. ,,Maar het is wel een geloofwaardig persoon en als je het schilderij van dichtbij bekijkt zie je heel duidelijk de verschillende ogen, oren, wenkbrauwen en wimpers. Er zit echt van al die overleden kinderen iets in. Elk sproetje, elk moedervlekje is van een van die kinderen.”

Rustgevend

Ze plaatste dat ‘nieuwgeboren’ kind in een veld met witte margrieten. Als symbool van zuiverheid, maar ook als rustgevend element. Het resultaat leidde tot warme reacties van de betrokkenen. ,,Ouders kregen er het gevoel bij dat hun kind daarmee niet meer zo alleen is maar samen met lotgenoten. Dat vonden ze een fijn idee. Voor hun kind, maar ook voor zichzelf.”

Het schilderij van Inke Brugman is van vrijdag 21 tot en met zondag 23 oktober samen met zo'n 100 andere geselecteerde werken te zien in in Loods 6 in Amsterdam. Entree: 2 euro. Het originele doek wordt online geveild, maar mensen kunnen ook een print kopen via: inkebrugman.nl/project-IM. De opbrengst gaat naar 113 Zelfmoordpreventie en een actie voor het uitstrooien van de as van Bregje in Zuid-Amerika.

Inke Brugman. © Inke Brugman