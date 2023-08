‘Kwetsbare Bestenaar’ moet negen maanden zitten na bedreigen ex-vriendin

Tussen de profs steelt de local hero én amateurgol­fer de show bij Stippel­berg Open

Normaal rijdt Melvin Muller meermaals per week op zijn fietsje van Helmond naar golfclub Stippelberg in Bakel. Daar traint hij hard in de hoop ooit professioneel golfer te kunnen worden. Afgelopen week mocht hij er tijdens het Dutch Swing Stippelberg Open aan ruiken om tussen de profs om de prijzen te strijden. En dat deed hij niet onverdienstelijk.