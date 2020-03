‘Laadpalen in parkeerkelders vormen een groot risico’

Festivals in Eindhoven, Best en Beek en Donk getroffen door nieuwe corona-maatrege­len

9:23 EINDHOVEN - De nieuwe corona-maatregelen van het kabinet treffen ook enkele festivals in Zuidoost-Brabant. Omdat alle samenkomsten tot 1 juni zijn verboden, valt het doek voor onder meer Royal Dutch Eindhoven (26 en 27 april), Villa Ananas (27 april in Beek en Donk), Bontgenoten Festival (2 mei in Eindhoven) en Lakedance (op 16 mei bij Aquabest).