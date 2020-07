‘Laat het paradijs maar komen', stadsprediker Arnol Kox (67) overleden

Sloten bij Reusel en Someren vervuild, inspectie bezoekt boeren

17:05 SOMEREN/REUSEL - In de omgeving van Reusel en Someren is in sloten een hogere concentratie stikstof en fosfor gemeten dan normaal. In totaal dertien boeren krijgen deze week bezoek van de inspectie om na te gaan of zij de afwijkende waarden hebben veroorzaakt.