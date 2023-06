Ladingdief steekt tijdens vlucht voor politie vier keer de A2 over

Banengroei in Eindhoven en Helmond vlakt af, maar hightech industrie doet het nog bovengemid­deld

EINDHOVEN/HELMOND - De banengroei in de regio zal in de komende jaren afnemen. Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat de groei van de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio’s rond Eindhoven en Helmond in 2024 bijna zal stilvallen.