Lampegat de gekste wordt Lampegat op zunne kop, carnavalsfederatie poetst de huisstijl op

De voorbereidingen voor het nieuwe carnavalsseizoen zijn volgens federatie-voorzitter Ivo Soetens volop gestart. Met dus een nieuwe huisstijl waarbij onder andere de kreet ‘Lampegat de Gekste’ is ingewisseld voor ‘Lampegat op zunne Kop’. Ook de logo’s zijn opnieuw vormgegeven. Nodig omdat de oude huisstijl volgens Soetens een beetje oubollig was.

Gastvrijheid

De federatie wil volgens Soetens verder volop inzetten op nieuwe groepen betrekken bij carnaval. ,,Zoals expats of wie dan ook maar zin heeft om hier een feestje te komen vieren.” Die gastvrijheid is volgens de voorzitter iets waarmee Eindhoven zich kan onderscheiden ten opzichte van andere carnavalssteden.

Het openbare carnaval in Eindhoven heeft een minder lange geschiedenis dan in andere steden. Vroeger werd het volksfeest vooral in huiskamers en besloten zaaltjes gevierd. Daar komt verandering in als in 1953 carnavalsvereniging De Volders wordt opgericht.

Iedereen welkom

Minder historie en daardoor misschien ook wat minder tradities. Dat hoeft volgens Soetens echter geen probleem te zijn voor een succesvol carnavalsfeest. ,,Kijk naar Den Bosch, de herkenbaarheid van Oeteldonk is iets om jaloers op te worden maar zonder kikker op je kiel, kom je er nergens binnen. Als je er niet bijloopt als de rest, hoor je er simpelweg niet bij. Dat is in Eindhoven heel anders. Iedereen is hier welkom en dat willen we ook uitstralen.”

De beste traditie die wij hebben is de traditie dat we niet zoveel tradities hebben. Als we een traditie zat zijn, schaffen we hem gewoon af en bedenken we iets nieuws.”