Landmacht oefent weer met parachutisten, vanaf Vliegbasis Eindhoven

Ook bij de PS­V-talenten is het spitsuur: Comenencia meldt zich ziek

Voor trainer Wil Boessen is het momenteel flink puzzelen bij Jong PSV. In aanloop naar de wedstrijd tegen Helmond Sport van maandagavond kent de oefenmeester nogal wat vraagtekens in de selectie, waar een van de sterke troeven ook nog weg is gevallen. Middenvelder Livano Comenencia heeft zich ziek gemeld en is de afgelopen dagen niet op de training geweest. Speelt er iets?