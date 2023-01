Lara wilde stoppen na wereldreis, maar vindt draai bij DeetosSnel: ‘Het is echt leuk met die jonge gasten’

Vloog Eef Kamerbeek hier over de horden in Eindhoven? Wat is het verhaal achter deze foto uit 1956?

EINDHOVEN - Een foto gemaakt bij PSV Atletiek in augustus 1956. Zien we hier Eef Kamerbeek over de horden vliegen en zo niet, wie doen er dan wel mee aan deze wedstrijd ruim 65 jaar geleden? Alle herinneringen en anekdotes zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl.

14 januari