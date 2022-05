Latijns-Amerikanen willen meer contact in Eindhoven; ‘Die mensen brengen zoveel schwung en plezier’

EINDHOVEN - Het Centro Latinoamericano de Orientación (CLO) zet zich al 23 jaar in voor contacten tussen de duizend Latijns-Amerikanen in Eindhoven en andere inwoners. Zaterdag deden ze een poging in wijkcentrum Fab28 in Stratum.

In de grote zaal van FAB28 worden de bezoekers van Hola Eindhoven! bevangen door de rijke cultuur van Latijns-Amerika. Vrouwen in felgekleurde jurken, blouses en rokken die elkaar hartelijk begroeten.

Mannen zijn in de minderheid en ook minder opvallend gekleed. Langs de kanten zitten ondernemers achter de tafels vol met authentieke kleding, zoals broeken versierd met borduurwerk en blouses die zijn beschilderd. Anderen prijzen lekkernijen aan.

Chocolade uit Colombia

Zoals Mariana Spijkers, dochter van een Nederlandse vader en een Braziliaanse moeder. Op haar tafel liggen tabletten chocolade van het merk Lök uit Colombia. Zonder melk, met weinig suiker en wel 78 procent cacao. ,,Zo bieden we boeren een alternatief voor de teelt van de cocaplant, die nodig is voor de productie van cocaïne.”Nu zijn veel boeren afhankelijk van criminelen die de oogst van cocaplanten van hen afnemen, terwijl de overheid met steun van de Verenigde Staten de handel wil bestrijden.

Quote Kinderen van een Nederland­se en een Zuid-Amerikaan­se ouder hebben in hun gezin steeds meer het Nederlands als voertaal. Maar het belangrijk dat ze tweetalig opgroeien. Roxanne Aguirre

Roxanne Aguirre toont de kleren die ze heeft voorzien van borduurwerk. Ze kwam achttien jaar geleden vanuit Peru naar Nederland en werkt als klassenassistente in het speciaal onderwijs en geeft Spaanse les op de Trudoschool. ,,Kinderen van een Nederlandse en een Zuid-Amerikaanse ouder hebben in hun gezin steeds meer het Nederlands als voertaal. Maar het belangrijk dat ze tweetalig opgroeien. Stel je voor dat opa en oma op bezoek komen en ze kunnen elkaar niet verstaan.”

Trots op onze cultuur

Milagros Maldonado, voorzitter van CLO, vertelt over het programma van vandaag. Na de officiële opening presenteren alle standhouders zich, er zijn deejays en live muziek en het hoogtepunt is het Carnaval Latinoamericano.

,,We zijn trots op onze cultuur, willen die graag laten zien aan andere mensen uit Eindhoven. Veel Zuid-Amerikanen zijn hier gekomen voor een familiereünie of voor de liefde en dus getrouwd met een Nederlander. Maar de laatste jaren zien we steeds meer expats. We willen hen helpen met integreren en participeren. Daarom ook dit initiatief vandaag.”

Quote Laten we elkaar toch meer ontmoeten en gebruik maken van elkaars talenten. Dat maakt ons allemaal rijker Rita Tummers, Docent Spaans

Maar het aantal Nederlandse Eindhovenaren valt tegen. De meesten zijn partners van Latijns-Amerikaanse vrouwen. Wilma Schrijen, verbinder bij WIJeindhoven vindt het jammer. ,,Blijkbaar hebben mijn oproepen op sociale media niet geholpen. Maar ik blijf optimistisch: in september is er weer een multicultureel festival in het Bonifaciuspark.”

Ook Rita Tummers meent dat de aanhouder zal winnen. Ze groeide op in Madrid, waar haar vader bij Philips werkte. ,,Sindsdien is mijn liefde voor Spanje en later Zuid-Amerika gegroeid en nu ben ik docent Spaans. Die mensen brengen zoveel schwung en plezier. Laten we elkaar toch meer ontmoeten en gebruik maken van elkaars talenten. Dat maakt ons allemaal rijker.”

Volledig scherm Er was ook een optreden van de band Mosaico in wijkcentrum Fab28. © Kees Martens/DCI Media